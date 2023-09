Shirin David ist Gastjurorin in DIESER Show

Shirin David ist in der ersten Folge von "Drag Race Germany" zu Gast. Die Show ist ein Ableger von "RuPaul’s Drag Race".

Sie hat auf Instagram gepostet, dass sie als Guest Judge zum Start von "Drag Race Germany" dabei ist. In den Kommentaren sind sich die Leute aber nicht einig, wie sie das finden. Während einige es iconic finden und es feiern - sind andere eher enttäuscht und hätten sich jemand anderen für die Dragqueen-Show gewünscht.

Was ist "Drag Race Germany"?

"Drag Race Germany" ist die deutsche Variante von "RuPaul’s Drag Race" - worauf viele Fans schon lange gewartet haben. Es gibt nämlich schon Ableger davon. Zum Beispiel in Spanien, der Niederlande oder Großbritannien. "Drag Race Germany" startet am 5. September auf Paramount+. Dragqueens aus Deutschland, Österreich und der Schweiz treten in verschiedenen Herausforderungen wie Schauspiel, Mode und Comedy gegeneinander an. Der Cast und die Jury sind schon bekannt:

Shirin David geht bald zum ersten Mal auf Tour: