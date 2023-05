Shirin David geht das erste Mal auf Tour 🎤

"Es ist so weit. Ich habe noch nie live gerappt. (...) Es gibt tatsÀchlich eine Tour.", hat Shirin David jetzt gedroppt.

Ihre Fans werden sich freuen: In der Fernsehshow "Late Night Berlin" von Klaas Heufer-Umlauf hat Shirin ihre erste Tour angekĂŒndigt. Klaas fragt sie daraufhin, warum sie es bislang noch nicht gemacht hat? Das erklĂ€rt die Rapperin so:

Als "Supersize" - mein erstes Album - kam gab's dann Covid. Das stand mir bisschen im Weg. Ich konnte nicht wirklich touren. Beim zweiten Album war's noch so'n bisschen unklar mit den ganzen Gesetzen.

Außerdem hat sie keine Lust gehabt, "eine Tour anzukĂŒndigen und dann wieder abzusagen". Deshalb hat sie bis jetzt gewartet.

Shirin David: Von Straßenmusik in große Hallen

Sie erzĂ€hlt auch, dass sie frĂŒher mit ihrer Schwester Pati in Hamburg auf der Straße Musik gemacht hat. Das habe gut geklappt, sie haben 50 Euro pro halbe Stunde gemacht. Doch sonst hat sie so gut wie keine Live-Erfahrung. Sie hĂ€tte lieber in kleineren Locations statt in riesigen Hallen angefangen.

Wann genau die Tour stattfindet und in welche StÀdte Shirin kommt, ist noch nicht bekannt.

