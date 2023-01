Shirin David muss Song offline nehmen

Die Rapperin muss "HOES UP G'S DOWN" von allen Plattformen nehmen, weil ...

... sie ein Sample nicht verwenden darf. Es gehört dem Gründer von der Elektronik-Band "Kraftwerk", Ralf Hütter. Shirin hatte in einer Fragerunde auf Instagram auf die Frage "Was ist bei "HOES UP G'S DOWN" auf Spotify passiert?" geantwortet:

Ich musste leider das Sample wechseln, weil Ralf Hütter (Kraftwerk) nicht möchte, dass Shirin David auf seinen Beat Jetski im Pool fährt.

Deshalb hat der Song jetzt einen anderen Beat bekommen.

