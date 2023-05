Nach über einem Jahr: Shirin David kündigt neuen Song an

Vor etwa eineinhalb Jahren ist ihr letztes Album rausgekommen. Seitdem kam kein neuer Song - doch bald gibts wieder was!

Das hat die Rapperin am Sonntag auf Instagram gedroppt. Der Song heißt "Lächel doch mal" und erscheint schon nächsten Freitag (19. Mai). In dem Video, das sie gepostet hat, kannst du schon einen Ausschnitt hören:

"Lächel doch mal"

In ihrer Story schreibt die 28-Jährige zu dem Song: "Ich würde mir wünschen, dass Männer einfach mal generell etwas mehr lächeln würden 🙄". Damit dreht Shirin den Spieß rum, denn sonst ist das ein Spruch, den Frauen sich oft anhören müssen.

Neuer Shirin David Song: Das sagen Fans

Viele Fans rasten aus und freuen sich. "SOMMER GERETTET" oder "Unser Baddie ist back!!!!!" sind zum Beispiel Kommentare unter dem Reel. Aber nicht alle sind begeistert. "Noch nie so enttäuscht gewesen, was ist das", schreibt zum Beispiel ein User.

Generell gab es für Shirin David in letzter Zeit viel Kritik. Ihr neuer AMG, die McDonalds-Kampagne und der Echtpelz-Skandal sind nur einige der Themen, für welche die Rapperin Shitstorms kassierte. Über all das möchte sie bald in ihrem eigenen Podcast "Dirtea Talk" sprechen.