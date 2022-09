X-mas Song von Shirin David?

Die Rapperin verbreitet Weihnachtsstimmung im September und heizt die Gerüchte zu einem neuen Lied an.

Sie hat ein Video veröffentlicht, in dem im Hintergrund eine weihnachtliche Melodie zuhören ist. Dazu schreibt Shirin: "working on something special". Sehr verdächtig...

Die Kommentare unter dem Post sind eindeutig. Ihre Fans sind sich anscheinend sicher, dass sie ein Weihnachtslied droppt. Manche meinen auch, die Melodie zu erkennen.

Ein Weihnachtssong, das kann nur geil werden 🔥

Klingt nach "Let It Snow" ❄️

Mehr News zu ihr gibt's hier: