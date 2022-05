Bist du süchtig nach Shisha?

In Deutschland werden weniger Zigaretten geraucht, dafür greifen immer mehr Menschen zur Shisha.

Das "Jahrbuch Sucht" untersucht jedes Jahr, mit welchen Süchten die Menschen in Deutschland zu kämpfen haben. Es wurde zwar weniger Alkohol getrunken, trotzdem ist es deutlich mehr als in anderen Ländern. Jedes Jahr sterben mehrere Zehntausend Menschen an den Folgen des Rauchens und Alkoholtrinkens.

Kannst du nicht mehr aufhören, ans Shisha-Rauchen zu denken?

Sie sind nicht harmloser als Zigaretten: Auch Shishas können wegen des enthaltenen Nikotins süchtig machen. Bei einer Wasserpfeife nimmt man sogar besonders viel vom Nervengift auf. Jeden Tag Shisha-Rauchen entspricht zehn Zigaretten pro Tag.

Wenn du merkst, dass du ein Problem hast oder dir Sorgen um deine Freundinnen und Freunde machst, kannst du dir professionelle Hilfe holen. Hier kannst du dich anonym und kostenfrei melden:

Telefonseelsorge: 0800 1110 111 oder 0800 1110 222 oder über den Chat

oder oder über den Chat Nummer gegen Kummer: Kinder und Jugendtelefon 116 111

Informationstelefon zur Suchtvorbeugung: 0221 89 20 31

Das Deutsche Rote Kreuz berät Angehörige von Betroffenen unter 06062 607 67, erreichbar Freitag bis Sonntag und an gesetzlichen Feiertagen in der Zeit von 8 bis 22 Uhr

Shisha-Rauchen liegt im Trend, aber: Was zieht man sich da eigentlich rein? Warum machen immer mehr Shisha-Bars auf? In diesem Video geht es um das Rauchen und um das Geschäft dahinter:

Experten befürchten Millionen-Schwarzmarkt!