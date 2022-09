Hier steht jetzt ein neues Shoppingcenter!

Die sogenannte Dreiländergalerie hat rund 160 Millionen Euro gekostet - und ist umstritten.

Vier Jahre lang hat der Bau gedauert. Eine Bürgerabstimmung hatte den Bau kurz gestoppt. Durch noch eine Abstimmung ging es dann weiter.

Was bietet die Dreiländergalerie?

Auf einer Fläche von mehr als zwei Fußballfeldern haben rund 70 Läden Platz. Aber noch nicht alle Flächen sind vermietet. Das Shoppingcenter steht an der Grenze zu Frankreich und der Schweiz. Hauptsächlich sollen Schweizer Kunden angelockt werden. Die Preise sind in Deutschland deutlich geringer als in der Schweiz.

Tram aus Basel hält direkt vor Dreiländergalerie

Das große Shoppingcenter liegt direkt an der B3 und beim Weiler Bahnhof. Die Wendeschleife der Tramlinie von Basel nach Weil ist unmittelbar vor der Tür des Centers.

Einzelhändler fürchten Konkurrenz

Die traditionellen Einzelhändler in der Stadt fürchten, dass mit der Eröffnung des Shoppingscenters niemand mehr zu ihnen kommt.

