Endlich frei! 34 Jahre saß er unschuldig im Gefängnis

Sidney Holmes aus Florida saß unschuldig im Gefängnis. Jetzt wurde er freigesprochen.

Das Urteil: 400 Jahre! 34 Jahre davon saß Holmes in Haft. Die Anklage wurde jetzt fallen gelassen. "Ich habe nie die Hoffnung verloren und immer gewusst, dass dieser Tag kommen würde", sagte der mittlerweile 57-Jährige in einem Bericht des "Innocent Project of Florida". Er konnte seine Mutter nach 34 Jahren wieder in den Armen halten.

Warum war Holmes im Gefängnis?

Es passierte im Oktober 1988 – ein bewaffneter Raubüberfall auf ein Lebensmittelgeschäft in Boward County in Florida. Holmes wird vorgeworfen der Fahrer des Fluchtwagens gewesen zu sein. Ein Mann soll sein Auto später erkannt haben. Trotz seines Alibis wurde er vermeintlich durch eines der Opfer identifiziert. Das führte zu seiner Verurteilung im Jahr 1989.

Im November 2020 hat Holmes die Staatsanwaltschaft von Boward County und das "Innocence Project of Florida" gebeten, die Beweise, die zu seiner Verurteilung geführt haben, neu zu bewerten. Das Ergebnis: Seine Schuld wurde nie zweifelsfrei bewiesen.