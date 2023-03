Im TV: Sido bricht Weltrekord

Bei "Wer stiehlt mir die Show?" hat Sido sieben Donuts übereinandergestapelt und steht im Guinness-Buch der Rekorde.

No joke. Die Challenge war, die Donuts innerhalb von 30 Sekunden zu einem Turm aufeinanderzustapeln. Sido hatte drei Versuche und schaffte es mit seinem letzten. Damit hatte er sich nicht nur einen Punkt in der ProSieben-Show erspielt – er stellte auch einen Weltrekord auf. Für die Aufgabe war extra eine Richterin zu Gast.

Das ging noch so bei "Wer stiehlt mir die Show?"

Bei "Wer stiehlt mir die Show?" steht Joko Winterscheidts Job auf dem Spiel. Drei Stars und ein Wildcard-Zuschauer fordern Joko als Kandidaten heraus, um ihm die Show zu stehlen. In dieser Staffel sind Sido, Jasna Fritzi Bauer und Bill Kaulitz am Start. Zum ersten Mal in der WSDMS-Geschichte gewann und moderierte eine Wildcard-Gewinnerin. Helena verlor am Sonntag die Show aber auch wieder im Finale gegen Joko...