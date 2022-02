Antirassismus-Beauftragte ernannt!

Die Politikerin Reem Alabali-Radovan wurde vom Bundeskabinett zur ersten Antirassismus-Beauftragten ernannt.

Was heißt das jetzt genau? Die 31-Jährige hat von der Regierung, also auch von Olaf Scholz, den Auftrag bekommen sich in Deutschland gegen Rassismus einzusetzen.

In einer Rede am Mittwoch in Berlin sagte sie:

Rassismus ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit.

Deshalb sehe Alabali-Radovan den Staat in der Pflicht, allen Menschen ein gleichberechtigtes, friedliches Zusammenleben zu bieten. Personen, die von Rassismus betroffen sind, bräuchten mehr Schutz, Unterstützung und Respekt.

Was hat sie vor?

Dazu will Sie ein bundesweites Beratungszentrum einrichten. Außerdem will sie die Maßnahmen gegen Rassismus, die es bereits gibt, aus dem Kanzleramt koordinieren. Auch soll es neue Projekte für mehr Prävention, Bildungsarbeit und Forschung geben.

Sven Lehmann ist der ERSTE Queer-Beauftragte im Bundestag!