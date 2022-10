So geht es mit Silent Hill weiter

Nicht nur ein neuer "Silent Hill"-Film kommt - auch Gamer dürfen sich freuen.

Der erste Film kam schon vor 16 Jahren raus. Der Horrofilm ist wohl sehr nah an der Story des Spiels. Das soll in Return to Silent Hill genauso sein!

Kino und Gaming vereint

An dem neuen Film sollen die Macher von dem Videospiel Silent Hill 2 beteiligt sein. Sie wollen dabei helfen, neue Kreaturen anzupassen und einheitlich zu halten. Pyramid Head und die creepy Krankenschwestern dürfen natürlich auch nicht fehlen.

Die Story

Der Main Character James Sunderland erhält in dem Spiel einen Brief, offenbar von seiner verstorbenen Frau. Sie schreibt, sie ist in Silent Hill und dass sie dort auf ihn wartet. Als er dort ankommt, beginnt der Albtraum.

Und was ist mit dem Game?

In einem Livestream hat KONAMI das Remake von Silent Hill 2 angekündigt - erstmal nur für die PS5 und PC. Insgesamt sollen aber drei neue Spiele erscheinen:

Silent Hill: Townfall

Silent Hill: F

Silent Hill: Ascension

Viel ist über die Varianten noch nicht bekannt. F soll im Japan der 1960er Jahre spielen. Ascension wird wohl interaktiver sein und reale Schauspieler kommen vor.

Im Livestream kannst du dir anschauen, was auf dich zukommt:

Wenn du in der Nähe von Trier wohnst, kannst du dieses Wochenende die Play!Con abchecken: