Start für Verkauf von Feuerwerk - warum du lieber verzichten solltest!

Silvester ohne Feuerwerk? Umwelt, Tiere und dein Kontostand würden sich darüber freuen.

Ab heute gibt es in vielen Läden Böller und Feuerwerk zu kaufen. So schön das am Himmel auch aussieht und so viel Spaß es auch macht - es gibt mehrere Gründe, lieber drauf zu verzichten.

Deshalb verzichten viele Baumärkte auf Feuerwerk

Die großen Baumarkt-Ketten Hornbach, Toom, Bauhaus und einige Obi-Märkte verkaufen dieses Jahr kein Feuerwerk. Als Gründe geben sie den Tier- und Umweltschutz an. Auch ein Supermarkt im Ahrtal in Rheinland-Pfalz hat kein Feuerwerk im Angebot. Er ruft die Kunden auf, das Geld lieber zu spenden.

Riesige Müllberge an Neujahr

Die Belastung der Umwelt durch Feuerwerk und Böller ist riesig: Feinstaub in der Luft und Müllberge auf der Straße. Das ist nicht nur schlecht für die Gesundheit. Den Müll zu entsorgen, kostet die Städte und Gemeinden auch ziemlich viel Geld. Das könnten sie stattdessen dafür ausgeben, dass Tickets fürs Schwimmbad günstig bleiben oder Parks und Grünflächen in deiner Nähe gepflegt werden.

Teures Vergnügen für eine Nacht

Teuer sind auch die Böller selbst. Nur in einer Nacht werden allein in Deutschland über 130 Millionen Euro in die Luft gejagt. Soziale Organisationen rufen deshalb dazu auf, das Geld lieber zu spenden.

Viele Verletzte durch Feuerwerk

Verbrennungen, Knalltrauma und Verletzungen an Augen: Jedes Jahr werden Menschen durch Böller verletzt und müssen Silvester ins Krankenhaus. Der Präsident der Ärztekammer hat deshalb ein Böllerverbot gefordert. Kliniken und Personal seien jetzt schon überlastet und brauchten nicht noch zusätzliche Patienten an Silvester.

Keine Silvester-Raketen in Kriegszeiten

Der Ärzte-Präsident sieht aber noch einen Grund, warum Feuerwerk dieses Jahr völlig unpassend ist: Raketen abzuschießen, während unter anderem in Europa ein Krieg wütet, sei vollkommen fehl am Platz, sagt er.

Bei zahlreichen Geflüchteten aus Kriegsgebieten löst die Silvesterknallerei schlimme Gefühle aus, bei manchen sogar Todesängste.

