So wird das neue Jahr weltweit gefeiert

Trauben, rote Unterwäsche und Münzkuchen: Diese Traditionen gibt es an Silvester in anderen Ländern.

Keinen Bock auf Raclette und Sekt? Vielleicht gefällt dir ja eine von diesen Traditionen:

Spanien

Der spanische Klassiker: 12 Trauben bis Mitternacht auf einmal in den Mund nehmen. Das soll Glück und Erfolg bringen. Auch das Liebesleben soll es befeuern, wenn es nach einigen TikTokern geht.

Italien

Für die Liebe soll auch eine weitere Tradition nützlich sein, die es unter anderem in Italien gibt: Rote Unterwäsche ist demnach ein Muss in der Silvesternacht - für alle.

Griechenland

Wenn du Süßes magst, genau das Richtige: Ein Kuchen wird mit einer versteckten Münze gebacken. Wer das Kuchenstück mit der Münze bekommt, hat im nächsten Jahr Glück, Gesundheit und Reichtum. Vorsicht beim Essen!

Silvester: Tschechen lesen aus Apfel, Dänen springen vom Stuhl Dauer 1:13 min Silvester: Tschechen lesen aus Apfel, Dänen springen vom Stuhl

Japan

Eine der Traditionen in Japan: Kagami Mochi, also "Spiegel-Mochi". Zwei der süßen und klebrigen Reisküchlein werden dabei aufeinander gelegt. Mochis werden besonders zu festlichen Anlässen gegessen. Weil die Mochis so klebrig sind, kann es zu Erstickungsgefahr kommen - also am besten kleinschneiden.

Argentinien

Stressiges Jahr gehabt? Einfach alle Akten, die man nicht mehr braucht, schreddern und aus dem Fenster werfen. So starten viele Menschen in Argentinien ohne Balast das neue Jahr.

