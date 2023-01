Darum solltest du an Silvester 12 Trauben essen

Bei TikTok geht gerade die spanische Tradition viral. Der Brauch mit den zwölf Weintrauben soll Glück bringen.

In Spanien wird das alte Jahr mit zwölf Glockenschlägen um Mitternacht verabschiedet. Der Brauch sieht vor, dass bei jedem Glockenschlag eine Weintraube gegessen wird. Ein Glockenschlag geht drei Sekunden, das sind also insgesamt 36 Sekunden. Die Tradition gibt es auch in Portugal und Argentinien.

Weintrauben zum Jahreswechsel: Was bringt das?

Wer es schafft, alle zwölf Trauben in dieser Zeit zu essen, dem steht ein glückliches und erfolgreiches Jahr bevor. Wenn es nach TikTok geht, kann es funktionieren. Vor allem für Singles, die sich eine Beziehung wünschen.

Es gibt immer mehr Videos von Leuten, die bei der letzten Silvester-Party Trauben gegessen haben und jetzt glücklich vergeben sind.

⚠️ Aber Vorsicht: Trauben so schnell zu essen kann auch gefährlich sein und man kann sich verschlucken.

Darf man an Silvester böllern?

