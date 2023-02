Simon Desue und Enisa Bukvic sind verlobt!

Ich kann meinem Freund nicht genug dafür danken, dass er mich an einem Dienstag in einen Club geschleppt hat. Fast 7 Jahre später bin ich mit der Liebe meines Lebens verlobt. Danke, dass du all die Jahre Geduld mit mir hattest und dafür, dass du mir gezeigt hast, dass es tatsächlich richtige Männer gibt.