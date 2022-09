Sims 4: Ab Oktober für immer kostenlos

Du kannst das Spiel dann auf allen Plattformen gratis herunterladen. ABER: Das gilt nicht für die Erweiterungen.

Am 18. Oktober ist es so weit. Der Publisher Electronics Arts (EA) hat es in einem neuen Blogpost bestätigt: Acht Jahre nach Release wird Sims 4 zum Free-2-Play-Game.

Immer mehr Erweiterungen

Zu früh freuen solltest du dich trotzdem nicht. EA hat angekündigt, sich mehr denn je auf neue Add-ons zu konzentrieren. Und für die wirst du weiterhin bezahlen müssen.

Gibt es Neuigkeiten zu Sims 5?

Nein. Allerdings steht am 18. Oktober der "Behind The Sims"-Livestream an, bei dem es mehr Informationen zur Sims-Reihe geben soll. EA hat sich aber nicht dazu geäußert, ob es dort schon Infos zum fünften Teil geben wird.

