Sims bekommt Konkurrenz: Das kann das neue Spiel "Life by You"

Die ersten Details und Bilder zum neuen Lebenssimulator "Life by You" sind draußen. Kommt das Game an "Die Sims" ran?

"Life by You" kommt von Paradox Interactive und Rod Humble – der damals auch an Sims 2 und 3 beteiligt war. Deswegen sind die Erwartungen der Fans hoch. Aber wie unterscheidet sich "Life by You" zum aktuellen Sims-Game? Das Konzept der beiden Spiele ist ähnlich. Die Macher von "Life by You" versprechen jedoch eine Simulation, die man noch vielseitiger anpassen kann. Das sind die Key Features des Games:

Open World: Es gibt eine komplett anpassbare Spielwelt ohne Ladebildschirme. In der sollen auch Quests erledigt werden können, um neue Erfahrungen freizuschalten. Direkte Steuerung: Man kann seine Menschen per Drag-and-Drop an ihren Platz ziehen oder sie direkt in der Third-Person-Perspektive steuern. Echte Sprache: Es wird keine fiktive Sprache wie Simlisch geben. Kreative Freiheiten: Es sind viele Tools und Mods geplant, um zum Beispiel eigene In-Game-Inhalte erstellen zu können.

Paradox Interactive hat zu den Gameplay-Details auch den ersten Trailer veröffentlicht. Die ersten Reaktionen unter dem Video sind positiv, auch wenn manche die Grafik kritisieren.

Wann kommt "Life by You" raus?

Vorerst wird der Titel in den Early Access starten, und zwar am 12. September 2023. Wie lange das Spiel so zusammen mit der Community weiterentwickelt werden soll, wurde aber nicht verraten. Verfügbar ist "Life by You" auf Steam und dem Epic Games Store.