"Reichsbürger" - wie gefährlich sind sie?

Wer sind die "Reichsbürger"?

Sogenannte Reichsbürger oder Selbstverwalter sind Menschen, die sagen, dass es die Bundesrepublik Deutschland und ihr Rechtssystem nicht gibt. Sie erkennen die deutschen Gesetze nicht an. Politiker, Polizisten, Lehrer und alle anderen, die für den Staat arbeiten, nehmen sie in ihrer Funktion nicht ernst und lassen sich nichts von ihnen sagen. In Deutschland dürfen "Reichsbürger" keine Waffen besitzen. Laut dem Verfassungsschutz gibt es etwa 3.300 Personen in dieser Szene allein in Baden-Württemberg.