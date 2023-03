Sindelfingen: Großer Polizeieinsatz - was war los?

In Sindelfingen waren am Montag mehrere Straßen gesperrt. Der Grund war ein Streit zwischen zwei Frauen.

Eine der Frauen bedrohte die andere mit einer Schusswaffe. Dieser Vorfall sorgte für einen größeren Polizeieinsatz in Sindelfingen - die Straßen um das Wohnhaus, in dem sie gestritten haben, wurden abgesperrt. Sogar die Gäste eines Schnellrestaurants nebenan wurden in Sicherheit gebracht.

Doch keine echte Pistole in Sindelfingen

Die 65-Jährige mit der Waffe wurde vom SEK festgenommen. Später stellte sich heraus, dass es eine Softair-Waffe war, die kaum von einer echten Waffe zu unterscheiden war. Niemand wurde in Sindelfingen verletzt. Die Frau mit der Waffe soll in einem psychischen Ausnahmezustand gewesen sein.