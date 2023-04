Der mutmaßliche Schmuggler soll mit einem Kilo Cannabis festgenommen worden sein. Dafür wurde er in Singapur erhängt.

2018 wurde Tangaraju Suppiah wegen "Verschwörung zum Schmuggel" verurteilt. Am Mittwoch wurde er hingerichtet, wie ein Sprecher der Strafvollzugsbehörde der Nachrichtenagentur AFP mitteilte.

Singapur: Harte Strafen für Drogenschmuggler

Singapur hat eines der strengsten Anti-Drogen-Gesetze auf der ganzen Welt. Schon der Schmuggel von mehr als 500 Gramm reicht dort für die Todesstrafe. Im vergangenen Jahr gab es elf Exekutionen in Singapur - alle waren verurteilte Drogenschmuggler.

Todesstrafe wegen Cannabis: Internationale Kritik

Von den Vereinten Nationen (UNO) gab es Kritik an dem harten Urteil. Auch der britische Milliardär Richard Branson setzte sich für Tangaraju ein. Branson ist Mitglied in der Weltkommission für Drogenpolitik (GCDP). Er kritisierte, dass Tangaraju bei seiner Verhaftung nicht mal "in der Nähe" der Drogen war.