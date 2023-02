Mehrere Nägel stecken im Sitz - Schüler setzt sich drauf

mit Whatsapp teilen

Der Jugendliche nahm am Freitag in einem Zug von Singen in die Schweiz Platz. Er hatte die Nägel nicht direkt entdeckt.

Deshalb habe er sich erst mal auf den Platz gesetzt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Doch als es schmerzte, sei er direkt aufgestanden. Das teilten die Beamten außerdem mit: Nach dem Aufstehen sah er mehrere nagelartige Spitzen, die aus dem Polster herausragten.

Insgesamt waren es zwölf Nägel mit einer Länge von je circa sieben Zentimetern.

Sie steckten in der Sitzfläche und in der Rückenlehne.

Der 17-Jährige entfernte die Nägel und meldete den Vorfall der Polizei.

Er hat sich nicht verletzt. Die Polizei aus Konstanz ermittelt nun zu den Hintergründen und dem Tathergang. In anderen Sitzen steckten demnach wohl keine spitzen Nägel. Vorsicht in Zügen! Die Polizisten warnen: In der Vergangenheit sei es immer wieder zu Manipulationen und Beschädigungen in Zügen gekommen. Auch Steckdosen wurden schon in Fernzügen manipuliert. Mehr News aus Konstanz und Umgebung: In Hüfingen haben Unbekannte Reizgas in ein Fasnet-Zelt gesprüht! Hüfingen Hüfingen Unbekannte sprühen Reizgas in Fasnet-Festzelt - 25 Verletzte Einige Besucher klagten danach über Übelkeit und Atembeschwerden. Eine Person wurde ohnmächtig. 6:00 Uhr SWR4 BW am Morgen SWR4 Baden-Württemberg