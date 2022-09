Platz 5 und 12: So smart sind Stuttgart und Trier

Der "Smart City" Index misst deutsche Städte nach dem Fortschritt ihrer Digitalisierung.

Bei der Studie wurden 81 deutsche Städte ab einer Größe von 100.000 Einwohnern auf ihren Digitalisierungsgrad hin geprüft. Der Digital-Branchenverband Bitkom bewertete die fünf Kategorien "Energie und Umwelt", "IT und Kommunikation", "Mobilität" und "Gesellschaft". Eine "Smart City" bietet ihren Bürgern einiges - von Online-Bürger-Services über Sharing-Angebote für Mobilität und intelligente Ampelanlagen bis hin zu Highspeed-Internet-Verfügbarkeit.

Wer liegt vorne?

Die Großstädte Hamburg, München und Dresden führen das Ranking an - sie sind in Sachen Digitalisierung am fortschrittlichsten. Köln rutschte im Vergleich zum Vorjahr vom dritten auf den vierten Platz. Stuttgart konnte sich Platz fünf sichern. Karlsruhe hingegen fiel vom dritten Platz auf Platz 14. Aus Rheinland-Pfalz ist Trier die Stadt, die mit Platz 12 am besten im Ranking abgeschnitten hat.

Mehr News zum Thema Digitalisierung findest du hier: