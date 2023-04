Stalking durch Techtools? So gefährlich sind Smart Tracker

Air- und SmartTags sollen eigentlich dabei helfen, Dinge easy zu finden. Sie lassen sich aber auch leicht missbrauchen…

…und zwar für Stalking. Das zeigt jetzt eine Recherche des SWR-Formats "VOLLBILD". Betroffene Frauen berichten auf TikTok von ihren heftigen Erlebnissen und warnen vor den Smart Trackern. Auch eine Angestellte aus einem Frauenhaus sagt, dass gewaltbereite Männer immer häufiger ihre Ex-Frauen mithilfe von Smart Trackern aufspüren. Die seien manchmal an Kuscheltieren der Kinder oder anderen Gegenständen angebracht.

Das Problem mit denen ist, dass sie zum einen sehr klein sind. Sie sind sehr günstig zu bekommen und sie lassen sich superleicht irgendwo verstecken, ohne dass es die Person, die verfolgt wird, mitbekommt.

Die Folgen für Betroffene: Psycho-Terror oder in manchen Fällen noch Schlimmeres.

Was machen Hersteller wie Apple und Samsung gegen Missbrauch?

Zwar gibt es bei Apple ein System, das dich vor einem fremden AirTag warnen soll, das funktioniert aber wohl nicht immer. Im Selbstversuch der "VOLLBILD"-Reporterinnen wird nur eine von beiden vor einem fremden AirTag gewarnt. Auch Samsung hat eine App, um zu checken, ob man von einem SmartTag verfolgt wird. Problem: Ein IPhone-User wäre einem Samsung-Tracker vollkommen ausgeliefert, sagt IT-Expertin Pankow.

Digitales Stalking mit Smart Trackern schwer nachzuweisen

Deshalb ist die Polizei in solchen Fällen oft machtlos. Die Recherche zeigt auch, dass es vor Gericht nur in seltenen Fällen zur Verurteilung kommt. Außerdem hat der Gesetzgeber den besonderen Fall des Stalkings mit AirTags und ähnlichen Trackern noch gar nicht erfasst. Juristin Lena Leffer fordert deshalb, dass an dieser Stelle nachgebessert wird.

Die komplette Doku und auch die Reaktionen von Apple und Samsung kannst du dir hier anschauen: