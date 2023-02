Snapchat: Immer mehr User, aber...

...finanziell ist die Foto-App aktuell nicht erfolgreich. Zuletzt machte die App ein fettes Minus.

Im letzten Quartal machte Snapchat einen heftigen Verlust von 288,5 Millionen Dollar. Auch im laufenden Quartal sieht es nicht gut aus: Das Unternehmen rechnet damit, dass die Einnahmen um bis zu zehn Prozent sinken könnten.

So schlecht lief es bisher eigentlich nicht: Ein Jahr zuvor gab es noch einen Gewinn von über 22 Millionen Dollar.

Warum sind die Zahlen so schlecht?

An den Usern liegt es jedenfalls nicht. Snapchat hat mittlerweile 375 Millionen User und diese Zahl steigt weiter. Snapchat-Boss Evan Spiegel sagte, dass aktuell weniger Geld durch Online-Werbung eingenommen wird, weil es der Wirtschaft insgesamt nicht so gut gehe.

Außerdem gibt es bei Apple-Produkten schärfere Maßnahmen rund um das Thema personalisierte Werbung. User müssen zustimmen, wenn Snapchat personalisierte Werbung schalten will. Viele User möchten das aber nicht.

Was ändert sich für dich?

Wegen der finanziellen Situation denkt Snapchat offenbar über Änderungen an der App nach. Laut Berichten könnte ein neues Abo-Modell eingeführt werden. Wer dann extra Geld bezahlt, soll - ähnlich wie beim jetzigen "Snapchat Plus" - Dinge wie personalisierte Benachrichtigungs-Töne und neue Hintergründe bekommen. Ob und wann das in Deutschland kommt, ist aber noch unklar.

