Kopfüber im Schnee vergraben: Skifahrer rettet Snowboarder das Leben

Ein Mann hatte in den USA einen Unfall mit seinem Snowboard. Er steckte im Tiefschnee fest und drohte zu ersticken.

Dann kam aber zufällig Skifahrer Francis die gleiche Strecke in dem Skigebiet im US-Bundesstaat Washington runtergefahren. Er entdeckte das Snowboard von Ian, das neben einem Baum aus dem Schnee herausragten und startete sofort eine Rettungsaktion.

Skifahrer rettet Snowboarder das Leben

Francis versuchte den verschütteten Ian zu befreien, indem er mit seinen Händen den Schnee wegschaufelte. Es dauerte Minuten bis er den tief unter dem Schnee liegenden Körper erreichte. Doch dann die gute Nachricht: Der Snowbarder lebt und kann wieder atmen. Er ist gerettet!

Snowboarder steckt kopfüber im Schnee: Das ist passiert!

Ian war etwa 1,50 Meter tief im Schnee verschüttet. Er ist in ein sogenanntes Tree Well gefallen. Das ist ein Hohlraum rund um einen Baum. Als Ian mit seinem Snowboard dort landete, rutschte Schnee in das Loch und er wurde verschüttet. Solche Tree Wells gibt es in Europa kaum - in Nordamerika aber immer wieder. Jedes Jahr sterben dadurch Menschen, weil sie in einem solchen Loch verschüttet werden und ersticken.

Ian und Francis sind jetzt Freunde

Für Ian gab es aber ein Happy End. Auf Instagram hat er sich bei seinem Retter Francis bedankt. Die beiden sind jetzt befreundet. Am Wochenende waren sie zusammen im Schnee unterwegs.

Hier siehst du die beiden:

Der Unfall war bereits Anfang März. Francis hat das Video von der Rettungsaktion aber erst später bei YouTube hochgeladen. Seitdem wurde es tausendfach angeschaut.

Hier kannst du dir das ganze Video von der krassen Rettungsaktion anschauen: