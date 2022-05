So lange könnte der Krieg noch gehen!

Kein Ende in Sicht: Der ukrainische Sprecher Olexij Arestowytsch denkt, dass der Krieg noch einige Monate gehen könnte.

Triggerwarnung - Krieg Der Text kann belastend oder retraumatisierend sein.

Und zwar bis Ende des Jahres. Das hat Arestowytsch am Dienstagabend in einem YouTube-Interview gesagt, wie die ukrainische Agentur Unian berichtete.

Wir müssen uns auf eine lange Geschichte einstellen.

Das ist allerdings nur eine Schätzung. Wie lange der Krieg gehen wird, kann niemand genau sagen.

Waffenlieferungen könnten Folgen haben

Die von der Ukraine neu erhaltenen Waffen könnten Ende Mai oder Anfang Juni "ernsthafte Auswirkungen auf das Kampfgeschehen haben", so der Präsidentenberater.

