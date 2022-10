Sober October: Ron, Inscope und Marc Eggers schwitzen in Spanien!

Kein Alkohol, keine Zigaretten. In den ersten Tagen wurde trainiert, Gesundes eingekauft - die Motivation ist da.

Das Trio ist auf YouTube für heftiges Feiern bekannt. Dabei wurde auch immer sehr viel Alkohol getrunken - speziell Ron gab zu, dass er mittlerweile den Wert einer Fünf-Zimmerwohnung "versoffen" hat. Damit ist jetzt erst mal Schluss: In einer traumhaften Villa in Barcelona soll der Healthy-Lifestyle einen Monat durchgezogen werden. Übrigens: Auch IratschTV ist am Start.

Wie geht es den Jungs?

Bisher lief es . Am ersten Tag gab es erst mal einen fetten Einkauf. Dabei landeten unter anderem 40 Kilo Magerquark im Einkaufskorb sowie zehn Kilo Hähnchenfleisch. Was stand bisher noch so auf dem Programm? Am Montagmorgen ging es beispielsweise um sieben Uhr zum Yoga, danach gab es Porridge zum Frühstück. Ansonsten wurde gepumpt und auf dem Hometrainer geschwitzt.

Also, alles perfekt? Nicht ganz: Ron litt bereits ziemlich unter dem Nikotinentzug und war sogar schon kurz davor aufzugeben, riss sich dann aber zusammen: