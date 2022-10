Ron Bielecki: "Ich hab es gepackt, ihr könnt es auch packen."

Ron, Inscope, Marc Eggers und Co schwitzen und verzichten beim "Sober October". Ist Ron schwach geworden?

Nein, das sagt der YouTuber in seinem neuesten Video. Darin zieht er nach den ersten 13 Tagen eine Zwischenbilanz zu dem Projekt, bei dem es darum geht, den ganzen Oktober, nicht zu rauchen und kein Tropfen Alkohol zu trinken. Stattdessen wird in Barcelona trainiert und sich gesund ernährt.

Entzugserscheinungen!

Bei Rons Content ging es im letzten Jahr oft darum, sich mit Tornados heftig zu betrinken. Dazu wurde viel geraucht. Der "Sober October" ist für ihn weiterhin eine krasse Challenge.

Kollege Marc Eggers sagt, dass Ron immer wieder unter Entzugserscheinungen litt. So soll der Berliner die ganze Zeit nervös hin und hergelaufen sein. Dabei habe er ständig erzählt, dass er abbrechen will, tat es aber nicht. Ron sagt, er will in jedem Fall bis Ende Oktober durchziehen und auch danach in einer "stabilen Form" bleiben.

Ron hat zwei Tipps!

Für Zuschauer, die auch wieder einen gesünderen Lifestyle haben möchte, hat Ron zwei Tipps, die ihm momentan helfen:

Umgebt euch mit Nichtrauchern, wenn ihr mit dem Rauchen aufhören wollt. Das motiviert.

Wenn ihr regelmäßig trainieren wollt, versucht eine Trainingsgruppe zu bilden. So könnt ihr euch gegenseitig motivieren. Außerdem fällt es schwerer, mehreren Trainingspartnern abzusagen und diese so zu enttäuschen.

Was war da mit dem alkoholfreien Bier?

Zu Beginn des "Sober October" waren Dosen mit alkoholfreiem Bier in den Vlogs zu sehen. Alkoholfreies Bier enthält eine minimale Menge Alkohol. Laut Marc Eggers haben die Trainer des "Sober October" das Bier aber schnell einkassiert.

