Eine neue Social Media-App wird in den USA gehyped: Lemon8 kommt von den TikTok-Machern. Gibts sie bald bei uns?

In den USA wird gerade über ein Verbot von TikTok diskutiert. Der Grund sind Spionage-Vorwürfe gegen den Betreiber ByteDance aus China. Genau von diesem Unternehmen gibt es jetzt eine neue App auf dem amerikanische Markt: Lemon8. Sie ist eine Mischung aus TikTok, Instagram und Pinterest.

Was ist Lemon8?

In der App kannst du Fotos und Videos teilen. Lemon8 kombiniert Community und Lifestyle. Die Beiträge sind nach Mode, Beauty, Reise, Lifehacks, Haustiere und Ernährung sortiert. Es gibt auch eine For-You-Page auf der dir ein Algorithmus Beiträge nach deinen Vorlieben angezeigt.

Für wen ist Lemon8?

Die App ist vor allem für weibliche User unter 23 Jahren - ähnlich wie ihr chinesisches Vorbild, die Plattform Xiaohongshu. Dort finden die Userinnen alles vom Restaurantipp bis zu Hilfe für die mentale Gesundheit.

Kommt die App bald nach Deutschland?

Seit zwei Jahren gibt es Lemon8 schon in Asien. Jetzt ist sie gerade in den USA und Großbritannien in die Stores gekommen und schon sehr erfolgreich. Ob und wann sie auch bei uns zum Download bereit steht, ist noch nicht klar.

Diese Kritik gibt es an Lemon8:

Auf der Plattform gibt es ziemlich viel Werbe-Videos von Influencern, die aber nicht als Werbung gekennzeichnet sind.

An TikTok gibt es immer wieder Kritik wegen der Weitergabe der User-Daten. Die Datenschutzerklärung von Lemon8 sieht ähnlich aus wie bei TikTok und Instagram: Persönliche Daten, Standortdaten, der Browserverlauf oder die IP-Adresse werden abgegriffen, um ein besseres App-Erlebnis zu liefern.

Bei Lemon8 können deine Daten auf einem Server außerhalb deines Landes gespeichert werden. Da dran zu kommen, könnte dann schwieriger sein.

Wie Lemon8 aussieht, kannst du dir hier angucken: