Seit Corona: Doppelt so viele junge Menschen Social Media süchtig

Auch bei Computerspielen zeigen seit der Pandemie deutlich mehr ein Suchtverhalten.

So sollen rund 680.000 der 10- bis 21-Jährigen in Deutschland viel zu viel auf Social Media rumhängen beziehungsweise am PC zocken. Das hat eine Untersuchung der Krankenkasse DAK zusammen mit der Uni-Klinik in Hamburg ergeben.

So haben sich die Zahlen entwickelt

2019 waren 3,2 Prozent der jungen Menschen Social Media süchtig. Heute liegt der Wert bei 6,7 Prozent. Beim Gaming sieht es ähnlich aus. Hier kletterte der Wert im gleichen Zeitraum von 2,7 auf 6,3 Prozent. Zwei von drei Gaming-Süchtigen sind männlich. Dem DAK-Boss macht die Entwicklung heftige Sorgen. Er sagt:

Wenn jetzt nicht schnell gehandelt wird, rutschen immer mehr Kinder und Jugendliche in die Mediensucht, und der negative Trend kann nicht mehr gestoppt werden.

Hier gibt es Hilfe

Die DAK-Gesundheit hat zusammen mit der Computersuchthilfe Hamburg die Online-Anlaufstelle Mediensucht eingerichtet. Auf der Website gibt es Infos und Hilfestellungen rund um die Themen Gaming- und Social Media-Sucht.