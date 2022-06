16-Jähriger schießt mit Soft-Air-Waffen an Schule

Er soll einen Gleichaltrigen mehrmals getroffen haben.

Triggerwarnung - Gewalt Im Text geht es um Gewalt. Das könnte für Betroffene belastend oder retraumatisierend sein.

Am Montag hat der 16-Jährige seinen Mitschüler an der Wade, im Gesicht und der Kniekehle getroffen. Der Mitschüler soll dabei Blutergüsse, also blaue Flecken, erlitten haben. Das ganze passierte an der Mühlbachschule in Schemmerhofen bei Ulm. Drittklässler, die durch die täuschend echt aussehenden Waffen Angst bekamen, gingen zur Aufsicht. Diese nahm dem Schüler die Waffe ab.

Was passiert jetzt?

Die Polizei hat nach eigenen Angaben die Soft-Air-Pistolen sichergestellt und ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Außerdem werde ermittelt, ob er die Waffe besitzen durfte.

