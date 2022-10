Diese Solar-Community übersteht den Hurricane fast unbeschadet!

In dem Ort gab's während Hurricane Ian keine Stromausfälle und nur wenige Sachschäden.

Die Babcock Ranch in Florida wird zu 100% von Solarenergie gespeist. Die aus 700.000 Solarzellen bestehende Anlage, die das möglich macht, erzeugt dabei sogar mehr Elektrizität als die 2.000 Haushalte benötigen. Und das in einem Bundesstaat der USA, der Elektrizität hauptsächlich durch die Verbrennung fossiler Gase erzeugt.

Straßenplanung gegen Überflutung

Dazu kommt, dass die Straßen der Babcock Ranch so geplant wurden, dass zwar die Straßen selbst aber nicht die Häuser der Community überfluten. Dabei hilft die Landschaft am Rande der Straßen die Wassermassen zu kontrollieren. Strom- und Internetleitungen wurden außerdem unterirdisch verlegt, um Windschäden zu vermeiden. So kam es während des Hurricanes nicht zu Stromausfällen! So blieb die Community bis auf ein paar entwurzelte Bäume und weggewehte Dachziegel fast unbeschadet.

