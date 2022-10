Mehr als 100 Tote bei Anschlägen in Somalia

mit Whatsapp teilen

auf Facebook teilen

auf Twitter teilen

auf Telegram teilen

mit Facebook Messenger teilen

Link kopieren

In der somalischen Hauptstadt Mogadischu hat es am Samstag zwei Bombenanschläge gegeben. Was ist bisher bekannt?

Bei den Selbstmordanschlägen seien mehr als 100 Menschen getötet und mehr als 300 weitere verletzt worden, so der somalische Präsident Hassan Sheikh Mohamud. Laut Medienberichten waren am Samstag zwei Autobomben an einer Kreuzung vor dem Bildungsministerium explodiert. Ein Polizeisprecher hat gesagt, dass es vier Angreifer gegeben hat, die alle ums Leben gekommen sind. Was macht die Terrorgruppe Al-Shabaa in Somalia? Die Terrormiliz Al-Shabaab ist für den Anschlag verantwortlich, wie sie selbst gesagt hat. Die Gruppe kontrolliert Teile von Somalia. Sie lehnt westliche Einflüsse und die von der internationalen Gemeinschaft gestützte somalische Regierung ab. Sie greifen immer wieder die Bevölkerung sowie Regierungsbeamte, Geschäftsleute und Journalisten an. Hier gibt es mehr News: Verbrechen Pelosi nach Angriff auf ihren Ehemann "traumatisiert" Die US-Politikerin hat sich jetzt zum ersten Mal zu dem Vorfall geäußert. mehr...

Sendung am So. , 30.10.2022 9:00 Uhr, TALK, SWR3