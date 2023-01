Medienbericht: Bayern will Sommer und Sommer will zu Bayern

Laut "Sky" sollen sich der FC Bayern München und Gladbach-Keeper Yann Sommer über einen Wechsel einig sein.

So soll für Sommer in München ein Vertrag bis 2025 bereitliegen, den der Keeper gerne unterschreiben würde. Darüber sollen die Verantwortlichen in Gladbach bereits informiert worden sein. Wichtig: Wie üblich bei Transfers haben weder die Bosse von Bayern noch Sommer selbst eine Einigung bisher bestätigt.

Der Schweizer-Nationaltorhüter soll in der Rückrunde für Manuel Neuer auflaufen, der sich beim Skifahren verletzt hat und für den Rest der Saison ausfällt.

Aber kommt es auch zu einem Transfer?

Das ist aktuell schwer zu sagen, denn:

Sommer hat in Gladbach noch einen Vertrag bis zum Saisonende. Gladbach muss dem Wechsel also zustimmen. Die Fohlen haben noch keinen Nachfolger für den Schweizer gefunden. Borussia-Coach Daniel Farke würde Sommer sehr gerne behalten.

Für den Wechsel spricht allerdings, dass Gladbach in diesem Winter das letzte Mal Geld für Sommer einnehmen kann. Da sein Vertrag zum Saisonende ausläuft, würde Gladbach im Sommer gar nichts mehr für den wertvollen Torwart bekommen.

