Yann Sommer gegen Bayern: Gladbach-Keeper bricht Buli-Rekord!

Noch nie hat ein Torwart in der Bundesliga so viele Schüsse gehalten wie Borussias Nummer eins beim 1:1 gegen den FCB.

Insgesamt holte Sommer am Samstagabend 19 Bälle für seine Borussia in München raus. Speziell in der zweiten Halbzeit hatte der FCB eine Torchance nach der anderen, doch immer wieder stand Sommer im Weg.

Das waren Sommers 3 krasseste Paraden!

1.Minute: Dayot Upamecano steigt nach einer Ecke hoch. Sein Kopfball ins lange Eck hat Power, doch Sommer lenkt den Ball spektakulär übers Tor.

Dayot Upamecano steigt nach einer Ecke hoch. Sein Kopfball ins lange Eck hat Power, doch Sommer lenkt den Ball spektakulär übers Tor. 61.Minute: Sadio Mane taucht frei vor Sommer auf, doch Sommer entschärft aus kurzer Distanz. Auch den Nachschuss hat der Gladbacher.

Sadio Mane taucht frei vor Sommer auf, doch Sommer entschärft aus kurzer Distanz. Auch den Nachschuss hat der Gladbacher. 90+1.Minute: Matthijs de Ligt nimmt die Kugel an der Strafraumgrenze per Dropkick. Sommer ist blitzschnell unten und fischt die Kugel aus der linken Ecke.

Gladbach-Coach Daniel Farke lobte seinen Keeper nach der Partie in den höchsten Tönen:

Es war eine Weltklasseleistung, keine Frage. Aber das braucht man auch, wenn man in München punkten will. Yann Sommer ist mit Manuel Neuer der beste Torhüter in der Bundesliga. Wir sind froh, dass er unsere Nummer eins ist.

Ein Spieler konnte Sommer dann aber doch überwinden. Leroy Sane erzielte den Ausgleich für die Bayern mit einem wuchtigen Flachschuss in der 83. Minute. Marcus Thuram hatte Gladbach in München in der 43. Minute zunächst in Führung gebracht.

Yann Sommer hat heute übrigens noch einen Rekord gebrochen. Er ist der Schweizer mit den meisten Bundesligaspielen aller Zeiten: