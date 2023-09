"Sommerhaus der Stars": Dieses Promi-Paar kriegt ein Baby!

Die neue Staffel von "Sommerhaus der Stars" ist direkt mit viel Zoff gestartet. Jetzt gibt es cute News!

Auch zwischen Pia Tillmann und Zico Banach war die Stimmung in der ersten Folge nicht ganz so harmonisch. Der Ex-"Bachelorette"-Teilnehmer fand es nicht so toll, dass seine Liebste ein Glas Wein nach dem anderen getrunken hat.

Jetzt scheint aber wieder alles bestens zwischen den beiden: Zico und Pia sind überglücklich. Denn bald sind sie zu dritt! Auf Instagram posteten beide ein Foto mit Ultraschallbild. Dabei stand: "No more words needed!❤️"

Baby im Sommerhaus gezeugt?

Die Sommerhaus-Stars waren offensichtlich schon eingeweiht: Vanessa und Justine kommentierten den Post mit "Oh mein Gott, es ist offiziell" und "Alles Gute auch hier noch mal". Ob das Baby sogar bei den Dreharbeiten zur Staffel im Frühjahr gezeugt wurde, ist aber nicht klar.

