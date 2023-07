Sommerhaus der Stars: Wurden diese vier Bewohner rausgeschmissen?

Seit Tagen gibt es Gerüchte, dass es im Sommerhaus einen Zwischenfall gab. Jetzt soll es Konsequenzen gegeben haben.

Laut "BILD"-Zeitung mussten zwei Paare vorzeitig ausziehen. Das soll RTL beschlossen haben, nachdem es im Haus offenbar Handgreiflichkeiten gab. Rausgeworfen wurden dem Bericht nach:

Gigi Birofio und seine Freundin Dana Feist

Walentina Doronina und ihr Verlobter Can Kaplan

RTL hat die Namen der rausgeworfenen Bewohner nicht bestätigt, sagte aber der "BILD":

Während der Aufzeichnung des 'Sommerhaus der Stars' kam es zu einem Zwischenfall zwischen zwei Paaren, woraufhin wir die Entscheidung getroffen haben, dass beide Paare das Sommerhaus vorzeitig verlassen mussten.

Beef im Sommerhaus der Stars: Was ist passiert?

Verschiedene Quellen auf Instagram sagen, dass es zwischen Can und Gigi zum Clash gekommen ist. Es soll eine Ohrfeige gegeben haben. Ob das wirklich passiert ist, ist aber nicht klar. Unter anderem Walentina sagt, das sei Bullshit. RTL teilte mit, dass sie keine Gerüchte kommentieren werden. Was genau passiert ist, wird also wohl erst klar, wenn die neuen Folgen rauskommen.

Schlägerei beim Sommerhaus? Jetzt spricht RTL!

Mehr News zum Sommerhaus der Stars gibts hier:

Sommerhaus der Stars 2023: Das ist der offizielle Cast