Seit Tag eins gibt es bei Eric Sindermann und seiner Freundin Katha nur Stress. Jetzt eskaliert die Situation komplett.

Boah, ich schwöre, Trennung! Dass sich Paare nach der Teilnahme vom Trash-Highlight "Sommerhaus der Stars" trennen, das kennen wir schon. Eric kennt man vor allem von EOTB und Promi Big Brother, seine Freundin war bisher noch nicht im TV. Unter anderem deswegen kracht es zwischen den beiden häufig - sie schämt sich für Erics Verhalten. Es kam schon fast zur Trennung:

Relativ fix nach diesem Ausraster haben sich die beiden aber wieder vertragen. Nach einem Game liegen sich die beiden wieder heulend in den Armen und beschwören ihre Liebe. Nach dem Spiel wird im Garten noch eine Runde intensiv gefummelt. Mario Basler fasste das Hin und Her so zusammen: „Das ist Volksverarsche, was die hier machen!“