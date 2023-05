Cast geleakt: Kommt 2023 das krasseste Sommerhaus ever?

Wenn die Gerüchte stimmen, könnte es in dieser Sommerhaus-Staffel wieder richtig eskalieren. Hier checkst du die Liste der ersten Reality-Stars.

Bestätigt hat RTL die Teilnehmenden noch nicht, in den letzten Jahren hatte die "BILD“ mit ihren Spekulationen aber recht. Diese Namen sind im Rennen:

Claudia Obert und Max Stuhr

Claudia ist mit einigen Shows auf ihrer Liste schon Reality-Profi. Angeblich zieht sie mit ihrem fast 40 Jahre jüngeren Lover Max ein.

Marc Terenzi und Verena Kerth

Verena war letztens erst im Dschungelcamp, ihr Verlobter Marc war dort ein paar Jahre vorher. Sie kennen sich also beide auch schon im Game aus.

Gigi und Dana Feist

Nach dem ewigen Hin und Her mit Ex Michelle ist Gigi jetzt in Dana verliebt. Auch sie war schon in ein paar Trash-Shows.

Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu

Es könnte sich zeigen, wie stark die Liebe zwischen Aleks und der Ex-Verführerin Vanessa wirklich ist. Bei Temptation Island VIP haben sich die beiden kennen und lieben gelernt. Aleks hat seine Ex Christina wegen ihr verlassen.

Die Dreharbeiten sollen angeblich schon laufen, gesendet wird das Sommerhaus meistens irgendwann im September.

Viele Paare gehen getrennt aus dem Sommerhaus. Letzte Staffel war richtig heftig: