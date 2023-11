Beim Sommerhaus-Wiedersehen: Moderatorin kommt nicht zu Wort

Alle Paare rasten aus und rufen durcheinander. Zwei Couples waren gar nicht erst eingeladen.

Walentina&Can und Gigi&Dana wurden nach Handgreiflichkeiten aus der Sendung geschmissen - und durften auch deswegen nicht zum Wiedersehen kommen. Stress gab es trotzdem genug. Besonders Maurice legte sich mit allen an. Er war der einzige, der sich auf die Seite von Walentina und Can stellte, nachdem diese aus dem Haus geflogen waren. Alleine deswegen hatten die anderen Paare schon einen Hals auf ihn - inklusive seiner Ex Ricarda. Die beiden hatten sich kurz nach der Show getrennt.

Schalke wichtiger als die Beziehung?

Diese Trennung ist auch im Wiedersehen noch mal Thema. Maurice soll schon auf der Rückfahrt vom Dreh lieber mit dem Fahrer über die Ergebnisse von Schalke 04 gesprochen hat als mit Ricarda. Außerdem soll er gleich zu seinen Eltern gegangen sein und sich eine Woche bei ihr nicht gemeldet haben.

