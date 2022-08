Lernlücken: Schule trotz Ferien

Falls du in Mathe, Deutsch oder einer Fremdsprache Nachhilfe willst, könnten deine Ferien etwas kürzer werden.

Die Ziele: Stoff aufholen und an Schwierigkeiten im Unterricht arbeiten.

So funktioniert die Sommerschule

Bei den Sommerschulen konzentrieren sich die Schüler auf einen Themenschwerpunkt, zum Beispiel: Umwelt und Nachhaltigkeit, Sprachförderung, berufliche Orientierung und Bewegung.

Die Sommerschulen dauern in der Regel eine Woche. Sie werden von den Lehrern organisiert, die auch den Unterricht machen. Am 12. September geht es an 69 Standorten in Baden-Württemberg los. In Rheinland-Pfalz soll es auch wieder Nachhilfeangebote im Sommer geben. Infos dazu kriegst du unter anderem bei den Volkshochschulen.

Hier gibt es mehr Infos: sommerschulen-bw.de

