Aus und Vorbei: Sonny Loops und Marcel sind getrennt

In letzter Zeit war es still um das Influencer-Traumpaar. Jetzt ist klar, wieso: Sonny und Marcel sind kein Paar mehr.

Auf Instagram hat Sonny Loops ein längeres Statement gepostet. Damit bestätigt sie die Befürchtungen vieler Fans, die das Paar länger nicht mehr zusammen gesehen haben. Es habe sich schon länger angebahnt, weswegen beide erleichtert seien.

Kein Beef zwischen Sonny und Marcel

Weiter schreibt Sonny, dass die beiden sich einfach in verschiedene Richtungen entwickelt haben. Deshalb haben sie gemeinsam in einem "erwachsenen und aufgeräumten Gespräch" entschieden, dass sie sich trennen möchten. Marcel spricht von der "fairsten und liebsten Trennung" in seiner Insta-Story. Es gebe kein Beef, kein Drama. Sie sollen sogar weiterhin die Klamottenmarke des jeweils anderen tragen.

Hier siehst du Sonnys Statement:

Instagram Screenshot @sonnyloops

