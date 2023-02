Mega-Hype: Dieses neue Game legt Steam lahm!

Nein, die Rede ist nicht von Hogwarts Legacy. Alle haben auf ein Survival-Spiel gewartet.

Es geht um Sons of the Forest, den Nachfolger vom beliebten PC- und PlayStation-Spiel The Forest. Als das Game am 23. Februar veröffentlicht wurde, landete es sofort auf Platz 1 auf Steam - und brachte sogar die Server zum Absturz. Kurz nach Release schaffte es nur Hogwarts Legacy auf mehr Gamer, die das Spiel gleichzeitig auf Steam zocken.

Spiel kommt unfertig auf den Markt

Dabei war es gar nicht der offizielle Release von Sons of the Forest. Da Entwickler Endnight Games das Spiel nicht bis zum angekündigten Veröffentlichungsdatum fertigstellen konnten, ist Sons of the Forest als "Early Access"-Version an den Start gegangen. Das bedeutet: Das Spiel wird weiter entwickelt - mit dem Feedback der Community. Dieser Status soll ungefähr sechs bis acht Monate andauern. Ob Sons of the Forest neben dem PC irgendwann auch auf Konsolen erscheint, ist nicht klar.