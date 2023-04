Kommt die neue Playstation als Handheld?

Die Handhelds von Sony waren bisher wenig erfolgreich. Jetzt will der Hersteller wohl einen neuen Versuch starten.

Nintendo hat es mit der Switch vorgemacht - andere Hardware-Hersteller versuchen an den Erfolg jetzt ranzukommen. Gerade hat Computer-Produzent ASUS angekündigt, ein Gaming-Handheld auf den Markt zu bringen. Und offensichtlich arbeitet auch Sony an einer handlichen Konsole. Das schreibt zumindest die Website Insider-Gaming und beruft sich auf geheime Quellen.

Das soll das neue Handheld von Sony können

Das Spiele-Gadget soll den Arbeitstitel "Q Lite" haben. Das Besondere daran: Das "Q Lite" soll nur in Kombi mit der Playstation 5 funktionieren. Die PS5-Spiele lassen sich auch remote auf dem PC oder dem Handy zocken - so soll das auch beim Handheld gehen. Es ist also kein Cloud-Gaming-Gerät und ob es eigenen Rechnerleistung haben wird, ist laut dem Bericht noch offen.

Mini-PS5 für zu Hause

Das Gerät wäre also nicht für unterwegs gedacht, sondern was fürs bequeme Zocken auf der Couch. Das Handheld braucht nicht nur die PS5, sondern auch eine stabile Internetverbindung.