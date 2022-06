Das geht am Wochenende auf dem Southside Festival!

Mit dabei beim Festival beim kleinen Ort Neuhausen ob Eck in Baden-Württemberg sind Acts wie Juju, Schmyt und Kontra K.

Nach langer Corona-Pause können Festivals dieses Jahr endlich wieder stattfinden. So auch das Southside. Das Line-Up besteht größtenteils aus den geplanten Künstlern des Vorjahres.

Das sind die Highlights!

Die Headliner auf dem Southside sind bunt gemischt: Kings of Leon, Seed, Deichkind, K.I.Z, Martin Garrix, Rise Against und The Killers. An deutschen Acts sind unter anderem Schmyt, Kelvyn Colt, Nura, Kummer, Juju und Kontra K am Start.

Der Ansturm auf Festivals ist in diesem Jahr groß. So rechnen die Veranstalter mit bis zu 60.000 Besuchern beim diesjährigen Southside. Die ersten Festivalgänger schon am Donnerstag angereist.

Allgemeine Infos zum Southside, inklusive Timetable, gibt’s hier