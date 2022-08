Robin Schulz klaut bei Southstar? Das sagt sein Management

Trifft Robin Schulz vielleicht doch keine Schuld? Sein Manager Stefan Dabruck meint, der Skandal war gewollt.

Robin Schulz soll seinen Song "Miss You" vom Berliner Newcomer Southstar geklaut haben. Die beiden Hits klingen zumindest extrem ähnlich. Dazu schreibt Schulz' Manager:

Die Irritationen zu "Miss You" waren erwünscht und von mir beschlossen, das habe ich über Robins Kopf hinweg entschieden.

Robin habe wohl bis zum letzten Freitag auf einen gemeinsamen Remix gehofft, so Dabruck. Dieser kannte nämlich den Song von Southstar und hat diesen auch schon in seinen DJ-Sets gespielt.

So sieht es mit dem Copyright aus:

Southstar hat in "Miss You" ein Sample von Oliver Trees "Jerk" verwendet. Um das benutzen zu dürfen, hat er die ursprünglichen Autoren gefragt. Telekom Electronic Beats gehen davon aus, diese hätten sowohl ihm als auch Robin Schulz die Erlaubnis gegeben, "Jerk" zu remixen. Deshalb ist es rechtlich möglich, Schulz' Version als Cover von Southstars originaler Idee zu sehen. So können Songs von Newcomern reproduziert werden, ohne gegen das Copyright zu verstoßen.

Hier ist das Statement von Robin Schulz' Manager:

Hier findest du die ganze Geschichte: