Nach Schlägerei: Sozialstunden für Cardi B

Die Rapperin bekannte sich vor einem New Yorker Gericht schuldig - und entging damit vielleicht dem Knast.

Angeklagt war Cardi wegen Körperverletzung und fahrlässiger Gefährdung Dritter. Im August 2018 soll sie sich in einem Stripclub in New York mit zwei Barkeeperinnen geprügelt haben. Mit ihrer Begleitung soll die Rapperin Flaschen, Drinks und Stühle nach den Frauen geworfen haben. Die Frauen behaupteten, dass sie dabei verletzt wurden.

Kluger Move von Cardi?

2019 hatte Cardi die Vorwürfe noch zurückgewiesen - warum hat sie sich jetzt anders entschieden? Durch ihr Schuldeingeständnis entging die Rapperin einem Prozess. In diesem hätte sie im schlimmsten Fall zu einer Haftstrafe verurteilt werden können. Stattdessen muss sie jetzt 15 Tage Sozialdienst ableisten.

So erschien Cardi beim Gericht: