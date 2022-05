Unbekannte haben in Spaichingen bei Tuttlingen Autos zerkratzt und Reifen zerstochen. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

An mindestens 45 Autos wurden alle vier Reifen kaputt gemacht. Das hat die Polizei mitgeteilt. Eine Sprecherin des Polizeireviers Konstanz sagte dem SWR, dass sie so etwas noch nicht erlebt hat.

Zwei verdächtige Personen gesehen!

Die Polizei geht davon aus, dass die Reifen in der Nacht von Samstag auf Sonntag aufgeschlitzt wurden. Die Täter waren in insgesamt neun Straßen in Spaichingen unterwegs. Sie zerkratzten die Autos auch mit einem spitzen Gegenstand.

Zeugen gesucht!

Zeugen haben am Sonntag um 3 Uhr morgens zwei verdächtige Personen gesehen. Die Polizei hat jetzt um Hilfe gebeten. Wer weitere Hinweise zu der Tat hat, soll beim Revier Spaichingen anrufen (Telefon: 07424-93180).

