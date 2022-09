Mitten in der Nacht: Explosion in einem Haus

Um 2:25 Uhr gab es in Spangdahlem einen lauten Knall. Die Explosion zerstörte ein Haus. Es gibt einen Schwerverletzten.

Der Mann wurde sofort in ein Krankenhaus gebracht. Er lebte alleine in dem Haus. Laut Polizei besteht für andere Menschen in der Nachbarschaft keine Gefahr.

Einsturzgefahr!

Warum es zu der Explosion kam, ist noch unklar. Das Haus ist laut Polizei einsturzgefährdet und darf momentan nicht betreten werden. Deshalb können noch keine Angaben zur Ursache der Explosion gemacht werden, erklärt die Polizei.

