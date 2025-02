Spanien will 37,5 Stunden Woche einführen

Das Kabinett in Madrid hat einen entsprechenden Gesetzesentwurf verabschiedet. Safe ist das Ganze aber noch nicht.

Die Mitte-Links-Regierung in Spanien hat am Dienstag beschlossen, dass sie die maximal erlaubten Wochenarbeitszeit von 40 auf 37,5 Stunden reduzieren will - bei gleichem Gehalt.

Weniger Arbeitszeit würde die Kreativität steigern, so die Regierung. 💡 Das zeigen btw auch Studien aus Deutschland.

Von der neuen Regelung würden vor allem Menschen profitieren, die im Handel, in der Gastro oder in der Landwirtschaft arbeiten. FYI: Im öffentlichen Dienst und in Großunternehmen gibts die 37,5-Stunden-Woche schon.

37,5-Stunden-Woche in Spanien: Kommt sie am Ende doch nicht?

Ganz safe ist das Gesetz noch nicht. Denn: Das Parlament muss noch zustimmen - die Regierung hat dort aber keine Mehrheit. Die Arbeitgeberverbände sind by the way gegen das Gesetz.